Cina, anziano ancora vivo chiuso in una sacca dell’obitorio e portato via VIDEO

La Cina, che applica una rigida politica di “tolleranza zero” nei confronti del Covid, è alle prese con un’ondata di focolai attribuiti alla variante Omicron. Nelle scorse settimane e negli scorsi giorni ci sono stati vari episodi di protesta, con inviti a suonare le pentole dalle finestre contro l’assenza di cibo.

Cina, video choc: anziano all’obitorio ancora vivo

Un nuovo episodio ha colpito l’attenzione. Le autorità di Shanghai stanno infatti indagando dopo che un anziano cittadino è stato scambiato per morto dal personale di un centro di assistenza per anziani e mandato all’obitorio. I video che circolano sui social media cinesi mostrano due uomini che sembrano essere lavoratori dell’obitorio con un sacco per cadaveri giallo fuori dall’ospedale di Shanghai Xinchangzheng nel distretto di Putuo.

Indignazione per il video che arriva dalla Cina

Gli uomini, in abiti protettivi, aprono il sacco di fronte a un dipendente della struttura che insiste nel dire che l’anziano è ancora vivo. Un membro del personale controlla poi i segni di vita e richiude il sacco, contro le proteste dei dipendenti del centro anziani che temono che il paziente soffochi. Secondo i media locali, l’infermiere è poi tornato al centro ammettendo l’errore. L’uomo è stato riportato in sedia a rotelle all’interno della struttura, sano e salvo. L’incidente ha scatenato una nuova ondata di terrore per molti residenti di Shanghai.