ROMA – Un uomo cinese si è presentato in un concessionario di automobili con 66 borse piene di monetine. Si tratta di un uomo d’affari che ha deciso di pagare così l’acquisto di una nuova automobile per un valore che supera i 17mila euro.

È successo a Cangzhou, nella provincia di Hebei, in Cina. I commessi della concessionaria sono stati costretti a contarle una a una per due giorni e mezzo.

La macchina in realtà costava circa 25mila: l’uomo ha pagato il resto con banconote. Non è noto quale sia l’attività lavorativa dell’uomo in questione. Ai media locali, l’uomo avrebbe spiegato di aver voluto spendere tutte le monetine dei suoi clienti.

Nel video si vedono diversi dipendenti del concessionario seduti per terra con diverse calcolatrici. Le persone che contano i soldi sono in tutto circa 8 persone: alcuni stanno sedute a terra, alcune invece stanno sedute alla scrivania. Le persone sembrano un po’ scocciate di dover compiere un’azione del genere. D’altronde sempre di soldi si tratta. E se si riceve un pagamento del genere, le banche sono comunque costrette ad accettare un versamento del genere.

Fonte: Youtube