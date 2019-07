ROMA – A Chongqing, città che si trova nel sud-ovest della Cina, si è sfiorata la tragedia. Un bambino di tre anni, dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio, è stato salvato dalla folla sottostante che per afferrarlo ha utilizzato con una coperta.

Come mostra il video dalla televisione di stato cinese Cctv, il bimbo pende dal balcone di casa. Il suo corpo è totalmente sospeso nel vuoto: il piccolo prova a risalire sul cornicione senza successo. I suoi piedi non riescono a far presa sulla superficie scivolosa.

Sotto al palazzo si raduna intanto una folla: tra loro, un gruppo di persone si posiziona esattamente sotto al bambino con una coperta improvvisata. Zhu Yanhui, uno dei protagonisti, ha raccontato cosa ha visto e come ha deciso di agire insieme ai suoi “colleghi” improvvisati: “Ho alzato lo sguardo e ho visto il bimbo penzolare lassù. Ho pensato solo a un modo per riuscire a prenderlo, ma sapevo che a mani nude non avrebbe funzionato”.

Yanhui si è posizionato in cerchio con altre sette persone. Qui, ha tenuto tesa la coperta riuscendo così a salvare il piccolo che è caduto dal sesto piano solo 10 secondi dopo che la coperta è stata aperta e tesa.

Il piccolo è così atterrato sano e salvo. Un vicino lo ha poi prelevato e lo ha portato in ospedale per un controllo. A partecipare al salvataggio si sono mischiati residenti, guardie di sicurezza e operatori sanitari. Il bimbo, confuso e illeso dopo la caduta, non ha incredibilmente riportato alcun trauma: la coperta improvisata e usata dai suoi angeli custodi nello stesso modo in cui operano i Vigili del Fuoco, ha funzionato e gli ha salvato la vita.

