LESHAN – A Leshan in Cina, un uomo di 81 anni viene colpito in testa da una wok, la padella cinese, mentre cammina in strada sotto ad un palazzo.

Wang Juqing, questo il nome del pensionato, dopo essere stato colpito è stato ricoverato in ospedale: i medici, dopo aver fermato il sanguinamento, sono stati costretti a cucirgli 17 punti di sutura sulla testa, scrive il Daily Mail. La famiglia di Wang è stata poi costretta a sborzare molti soldi per le spese mediche senza che nessuno dal palazzo si facesse vivo. Per questa ragione, la polizia ha parto un’inchiesta ed ha deciso di confrontare le impronte digitali dei residenti con quelle presenti sulla padella.

L’incidente è avvenuto il 17 maggio. Il pensionato, dopo essere stato colpito ha chiesto aiuto ai passanti ed ha cominciato a tamponare la ferita in attesa dell’arrivo dei paramedici.

La botta deve essere stata molto forte. Lo dimostrano i segni rimasti sulla padella dopo il colpo, che appare decisamente ammaccata.