ROMA – Disposti a tutto pur di acquistare per primi la nuova collezione di abbigliamento “Uniqlo” realizzata dal design americano Brian Donnelly in arte Kaws.

Il video è stato girato all’interno di un centro commerciale che si trova a Changsha nell’Hunan, provincia della Cina centro-meridionale. I giovani sembrano in fuga da qualcosa, come se fossero stati colpito da un terremoto. In realtà strisciano sotto le serrande, si accapigliano, perdono i cellulari e non si preoccupano di recuperarli solo per potersi prendere le magliette messe in vendita a meno di 13 euro.

Come mostra il video che segue, alcuni giovani sono venuti alle mani per contendersi le magliette, altri le hanno sfilate dai manichini non curandosi dell’allarme che suona. Il tutto per poter uscire dal negozio con il loro “bottino”.

Fonte: Youtube, Repubblica