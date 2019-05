ROMA – Un palcoscenico con sopra più di cento bambini ed adulti crolla improvvisamente. Una ragazzina di 13 anni muore con altre 14 persone, tra cui anche 5 adulti, che rimangono feriti con due in gravi condizioni. Accade in Cina nella città di Zhangzhou, al teatro Golden Daffodil.

Osservando la scena ripresa in un video, si vede l’organizzatore dell’evento che urla subito dopo il crollo della parte centrale del palco. Il pubblico presente in sala si si precipita verso il palco con lo scopo di cercare di salvare i bambini intrappolati.

I Vigili del Fuoco hanno impiegato circa 20 minuti ad aiutare i bambini. Il caso più difficile è stato quello di una ragazza rimasta intrappolata con una gamba tra il palco e la piattaforma.

Dopo il crollo le operazioni di soccorso, le autorità locali hanno arrestato tre impiegati della Kunming Queshen Cultural Broadcasting Company che ha ospitato l’evento. In un primo momento si era pensato che le persone sul palco fossero troppe provocando cosè il cedimento della struttura. Poi si è scoperto che il palco era troppo vecchio per ospitare un evento del genere e avrebbe necessitato di una sostanziale ristrutturazione. Come riporta il Daily Mail che pubblica il video, a fornire questa motivazione giudicata come la più attendibile è stato uno degli organizzatori dell’evento. L’identità della ragazzina di 13 anni deceduta non è stata divulgata.

A seguire il video, sconsigliato al pubblico più sensibile.

Fonte: YouTube, Daily Mail