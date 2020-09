Cina, fiume straripa e travolge decine di auto in transito

Ad Hangzhou in Cina, un fiume straripa allagando una strada della città. Decine di veicoli che passano vengono spazzati via.

Il momento è drammatico ed è stato ripreso in un video. L’enorme ondata spazza via i veicoli senza fortunatamente provocare feriti o morti.

Come mostra il video, l’onda gigante ha travolto le auto come fosse un piccolo tusnami. Il fatto è stato provocato probabilmente dall’apertura improvvisa di una diga.

Cambiamento climatico, nel 2019 ha causato danni per 140 miliardi di dollari

Quanto accaduto in Cina è sempre figlio del cambiamento climatico. Ma quanto ci costano queste catastrofi? Nel 2019, “la crisi climatica è responsabile di almeno 15 dei fenomeni di maltempo estremo che hanno causato ciascuno danni per oltre un miliardo di dollari; la metà di questi ha provocato danni per oltre 10 miliardi”.

Questi i dati emersi dal Rapporto dell’Ong britannica Christian Aid diffuso lo scorso 30 dicembre.

Il documento si è occupato di calcolare, mese per mese, i cataclismi vissuti dal Pianeta, partendo dalle alluvioni e inondazioni registrate in Argentina, Uruguay e Australia a gennaio-febbraio, fino ai grandi incendi che hanno colpito la California a novembre.

All’appello mancano i roghi che attualmente stanno devastando la costa orientale australiana e la regione di Sydney, a causa della siccità e del caldo record.

Il costo complessivo dei disastri è ancora più spaventoso: 140 miliardi di dollari di danni, per 4.578 morti.

“È inoltre probabile che queste cifre siano sottostimate” avvertono gli studiosi Katherine Kramer e Joe Ware, autori del Rapporto.

“In alcuni casi infatti i dati includono solo le perdite assicurate e non tengono conto di quelle non assicurate e della perdita di produttività”.

I disastri più ingenti dal punto di vista finanziario sono stati gli incendi in California, che hanno causato danni per 25 miliardi di dollari.

I danni sono stati quelli del tifone Hagibis in Giappone (15 miliardi), che ha provocato inoltre l’interruzione della Coppa del mondo di rugby, e le inondazioni nel Centro-ovest americano (12,5 miliardi) e in Cina (12 miliardi) (fonte: Ansa, Daily Mail, YouTube).