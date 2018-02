PECHINO – Un ragazzo è stato trasportato fuori da un internet cafè di una città della provincia cinese di Zhejiang in barella. Il giovane, dopo aver giocato per più di 20 ore al computer, ha perso la sensibilità alle gambe.

L’uomo non ha fatto alcuna pausa durante la sua partita e quando ha provato ad alzarsi per andare in bagno ha scoperto di non poter più muovere le gambe. Il giovane è stato sdraiato su una barella da alcuni paramedici accorsi e trasportato in ambulanza. Non è noto se il giovane sia stato portato in ospedale e se abbia o meno acquisito di nuovo e in poco tempo, l’uso delle gambe. Un amico presente ha commentato così: “Pare che abbia perso totalmente la sensibilità e non si potesse muovere. Abbiamo dovuto chiamare subito un’ambulanza”. In un filmato caricato su YouTube si vede l’arrivo dei paramedici.