ROMA – Un lattaio cinese è riuscito a prendere al volo un bambino che era in braccio alla madre, seduta con le gambe fuori dalla finestra di un palazzo dove era scoppiato un incendio. Il piccolo, di soli quattro mesi, era fermo sul cornicione nella provincia di Heilongjiang, nel nord est della Cina.

L’uomo si è arrampicato sul cornicione del balcone e ha preso il bambino dalle braccia della donna. Dopo aver salvato il piccolo, l’uomo ha salvato anche la mamma.

La storia, dunque, ha avuto un lieto fine. Non è andato allo stesso nel luglio del 2017 a 22 persone, morte per un incendio a Changshu nell’est della Cina. In quel caso, ad andare in fiamme fu un incendio residenziale di due piani.

Le fiamme erano divampate poco prima dell’alba (verso le 4:30) di domenica 16 luglio in questa città che si trova nella provincia di Jiangsu, a circa 80 km a nordovest di Shanghai.