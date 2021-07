Cina, macchine accatastate nel tunnel dell’autostrada dopo l’alluvione VIDEO

Un mucchio di auto accatastate l’una contro l’altra ha bloccato un tratto dell’autostrada di Zhengzhou, Cina. La Cina in queste ore è stata colpita dalla forza devastante delle alluvioni.

Alluvioni Cina, almeno 33 morti nella provincia di Henan. Otto i dispersi

Sono salite ad almeno 33 le vittime legate alle piogge torrenziali abbattutesi sulla provincia centrale cinese dell’Henan, con otto dispersi. E’ l’ultimo bollettino fornito dal network statale Cctv, in base agli aggiornamenti forniti dalle autorità locali, a fronte dell’ultimo bilancio fatto di 25 morti e sette dispersi. In rialzo anche gli evacuati, saliti fino a quota 376.000, mentre più di 200.000 ettari di colture sono stati inghiottiti dalle acque per un danno stimato in 1,22 miliardi di yuan, circa 160 milioni di euro.

Alluvioni Cina, 14 lavoratori morti in un tunnel allagato a Guangdong

Le unità di soccorso hanno recuperato oggi i corpi di 14 lavoratori dispersi da diversi giorni in un tunnel in costruzione nel Guangdong, colti di sorpresa da un improvviso allagamento. Lo ha ufficializzato una breve dichiarazione postata sul sito dei social media della città di Zhuhai, luogo dell’incidente, senza fornire ulteriori informazioni sulla causa del disastro avvenuto il 15 luglio o sui decessi.

Il tunnel di Shijingshan è una sezione di un’autostrada in costruzione che passa sotto un bacino idrico nel Guangdong, vicino a Hong Kong e Macao. Gli sforzi di salvataggio, ostacolati dalla fuoriuscita di monossido di carbonio, hanno coinvolto subacquei, sottomarini telecomandati e attrezzature ad alta tecnologia. Malgrado la causa resti poco chiara, le prime ricostruzioni hanno riferito di un rumore anomalo e di frammenti di materiale che hanno iniziato a cadere da un lato del tunnel, causando un improvviso allagamento.

L’evacuazione, pur disposta d’urgenza, ha colto di sorpresa 14 lavoratori, incapaci di fuggire in tempo. Il progetto di costruzione ha da tempo avuto problemi di sicurezza: a marzo, ad esempio, due operai sono morti in un’altra parte del tunnel. Zhuhai è una città costiera relativamente ricca alla foce del delta del fiume Pearl, che ora è in fase di forte sviluppo per le industrie manifatturiere e high-tech.