QUANZHOU – Un bambino di sei anni è rimasto ucciso schiacciato sotto un castello gonfiabile, che gli è crollato addosso a causa dei forti venti che hanno colpito la città di Quanzhou nella provincia cinese del Fujian.

Il bambino è rimasto intrappolato all’interno del castello gonfiabile dopo che questo è stato sollevato in aria. Oltre a lui, altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Il castello gonfiabile noto come “Holiday Castle”, fa parte di un luna park allestito in piazza in occasione della Giornata dell’Infanzia, ricorrenza che in Cina viene festeggiata portando i figli nei vari parchi giochi e luna park allestiti in strada.

Il bambino è morto in ospedale dopo che i medici hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, scrive il Daily Mail citando la polizia locale.

In uno dei video pubblicati sui social cinesi, si vedono circa 12 spettatori che cercano di tenere a terra il castello gonfiabile per salvare le persone intrappolate all’interno. Oltre al bimbo di sei anni, la tragedia ha coinvolto diverse persone. La polizia ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità della tragedia.