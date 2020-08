Cina, piogge torrenziali ed esondazioni: l’acqua travolge tutto come uno tsunami

Inondazioni in Cina: le piogge torrenziali degli ultimi giorni e l’esondazione del Fiume Azzurro, nella Diga delle Tre Gole, hanno travolto tutto come uno tsunami

Piogge torrenziali ed inondazioni in Cina, che hanno provocato qualcosa di simile ad uno tsunami nella zona della Diga delle Tre Gole, la più grande del mondo. Qui a valle vivono milioni di persone. E il cosiddetto Fiume Azzurro, lo Yangzi, è esondato a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni.

Critica anche la situazione del Fiume Giallo

Non è l’unico fiume in una situazione critica nel Paese. Anche il Fiume Giallo ha visto la sesta inondazione quest’anno a causa delle continue piogge.

La Commissione per la Tutela del Fiume Giallo del ministero delle Risorse Idriche ha dichiarato che è aumentata a 5.230 metri cubi la quantità di acqua al secondo che attraversa la stazione idrologica di Tongguan, nella provincia dello Shaanxi in Cina nordoccidentale, a causa dell’afflusso d’acqua e delle forti piogge cadute recentemente.

Allarme blu

La Commissione ha emesso un allarme blu per le inondazioni, chiedendo ai governi locali lungo il Fiume Giallo, il secondo più lungo della Cina, di continuare a monitorare la situazione.

La Cina ha un sistema di allerta per le inondazioni a quattro livelli distinti per colore, in cui il rosso rappresenta quello più grave, seguito dall’arancione, dal giallo e dal blu. (Fonti: Ansa, YouTube)