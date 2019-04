ROMA – Due bambini sono morti dopo che un tornado di polvere ha fatto volare in aria il castello gonfiabile in cui si trovavano. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 31 marzo nella provincia di Henan nella Cina centrale.

Il filmato mostra la grande casa gonfiabile che si attorciglia intorno al tornado con la gente che scappa via. Oltre ai due bimbi deceduti, il bilancio parla di un altro bambino ferito in maniera grave ed altri 17 che hanno riportato ferite lievi.

Nel video pubblicato sui social cinesi e poi su Youtube si vedono gli adulti che scappano via tenendo i loro bambini in braccio, con tende colorate e bancarelle che vengono spazzate via dal tornado. Un genitore, soprannominato Li, ha assistito con suo figlio alla scena ed ha raccontato a Beijing News di aver visto almeno due bambini che cadevano da un’altezza di almeno 20 metri dopo essere stati sollevati in aria. “Tutti i genitori stavano cercando freneticamente i loro figli. I bambini stavano piangendo” ha detto Li ai giornalisti.

Il bambino che è stato gravemente ferito, dopo essere stato soccorso è stato operato ed è attualmente in condizioni stabili. Anche il resto dei feriti stanno bene e si stanno riprendendo. Secondo l’osservatorio meteorologicodi Henan, il tornado di polvere aveva un diametro di circa 10 metri ed è durato in tutto circa 4 minuti.

Questi mini tornado di sabbia, detti anche “diavoli di sabbia”, si sviluppano in luoghi desertici. La loro formazione è causata da un eccessivo surriscaldamento della superficie del suolo secco e caldo che, in presenza di una leggera depressione sovrastante, genera un mulinello di aria che può crescere in dimensioni e in potenza.

Fonte: Daily Mail