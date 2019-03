ROMA – Un ubriaco decide di gettarsi in strada per vedere se la moglie è disposta a lanciarsi nel traffico per salvarlo. Una prova d’amore dunque, che ha avuto un epilogo tragico: l’uomo è stato travolto da un camioncino in piena notte su una strada di Jinhua, in Cina.

I filmati catturati dalle telecamere di sicurezza mostrano il 30enne che litiga animatamente con la moglie in pigiama sul ciglio della strada prima di buttarsi sulla carreggiata: mentre la moglie cerca disperatamente di tirare via il marito, sfrecciano diverse auto che riesco ad evitarlo.

Subito dopo si vede l’uomo in piedi al centro della carreggiata in atteggiamento di sfida nei confronti della moglie ed anche degli automobilisti in transito. Ed è qui che succede la tragedia: arriva un camioncino che lo travolge in pieno trascinandolo per diversi metri. A questo punto si rivede la moglie che, sempre in pigiama, corre verso il corpo del marito.

La scena è da incubo si conclude qui. Fortunatamente, l’uomo finisce all’ospedale in emergenza. il 30enne se la caverà con pochi danni rispetto a quello che si vede nel video. Solo qualche ferita alla testa e alcune costole rotte.

Fonte: Youtube