MIAMI – Raymond Rosario ha 44 anni e fa il poliziotto. L'uomo è ora finito sotto accusa per aver massacrato di botte, trascinato per i capelli e preso a cinghiate la figlia, colpevole di non aver rispettato i professori. L'uomo è ora accusato di abusi nei confronti della figlia di soli 14 anni: lo scorso 19 marzo (il video è stato però diffuso solo ora) è andato a prenderla alla Pinecrest Cove Preparatory Academy di Miami in Florida e l'ha picchiata davanti a tutti, nell'ufficio scolastico, dopo aver saputo che la figlia non si comportava bene.

Durante le cinghiate e le botte, nessuno ha fatto nulla per fermare l’uomo. Nel filmato postato in Rete e ripreso da una telecamera di sorveglianza si vedono almeno due persone, tra cui una donna, che osservano l’azione facendo finta di nulla. La scuola ha aperto un procedimento per cercare di capire meglio cosa sia accaduto lo scorso 19 marzo.