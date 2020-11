Giuseppe Tiani, segretario del sindacato di polizia Siap, mostra quello che si potrebbe definire il “ciondolo anti-Covid”.

Una palletta bianca appesa al collo, un “ciondolo anti-Covid”. Lo mostra Giuseppe Tiani, segretario Nazionale del Siap, sindacato di polizia, durante la Commissione affari costituzionali della Camera. Ma cos’è?

Lo spiega lui stesso: “Oggi porto al collo un micro purificatore d’aria del costo di 50 euro, di tecnologia israeliana, che per un metro cubo attorno a chi lo indossa genera cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo… è un neutralizzatore di batteri e andrebbe distribuito alle forze di polizia e a tutti i sanitari impegnati”.

Insomma, un apparecchio di produzione israeliana in grado di inibire, se portato come un ciondolo, qualsiasi virus. Dichiarazioni alla Commissione affari costituzionali della Camera quelle di Giuseppe Tiani, che stanno facendo il giro della Rete e dei social.

Ma funziona davvero questo micro filtro per l’aria?

Nel chiedere più finanziamenti e tutele per gli agenti impegnati sul territorio Tiani, in videoconferenza, mostra l’oggetto che porta appeso al collo. Al momento non risultano, per la scienza ufficiale, apparecchiature in grado di creare uno scudo ai virus attorno a chi le indossa. In molti sui social si chiedono se Tiani in realtà stia facendo pubblicità a questo apparecchio… (Fonte YouTube).