XI’AN – In un hotel di Xi’an, una città della Cina che si trova nella provincia dello Shaanxi, un uomo ha svuotato un estintore sulla receptionist dell’albergo. L’uomo aveva litigato con la donna al telefono. Una volta raggiunto l’albergo in questione, come mostrano le immagini catturate dalle telecamera di videosorveglianza dell’hotel e pubblicate su YouTube dall’emittente CGTN, per dare sfogo alla sua frustrazione svuota contro la donna un intero estintore.

L’uomo avrebbe chiamato l’hotel per prenotare una stanza rifiutandosi però di rivelare il suo nome. Al “no” dell’impiegata è andato su tutte le furie iniziando ad imprecare. La donna h a raccontato di aver quindi deciso di chiudere la telefonata.

L’uomo era fuori di sé ed ha preso l’auto per guidare fino all’hotel. Una volta arrivato ha afferrato l’estintore e lo ha svuotato contro la donna. L’uomo, che peraltro ha l’aspetto di un distinto signore, è stato calmato da un vigilante mentre la receptionist ha avvertito immediatamente la polizia.