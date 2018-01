ROMA – Chi non ha mai pensato non nascondendo un certo timore: “Pensa se chiudono il negozio con me dentro?” Ebbene ad una signora è accaduto davvero. La cliente era all’interno del nel negozio OVS di piazza Vittorio Emanuele II, in zona Esquilino, a Roma e al momento della chiusura per la pausa pranzo nessuno del personale si è accorta di lei.

La donna, nel momento della chiusura dello store, probabilmente era in uno dei camerini. Una volta uscita si è resa conto di essere rimasta chiusa dentro. La signora ha cominciato a gridare per attirare l’attenzione dei passanti. Dopo qualche minuto, la signora è stata soccorsa e “liberata” da una delle commesse.

La scena è stata immortalata da alcuni passanti ed il video è finito sulla pagina Facebook del blog Roma Fa Schifo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno effettuato alcuni controlli prima di mandare via la donna.