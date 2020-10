Clotilde Armellini, VIDEO col casco per malati di Covid. Deve cancellarlo per insulti negazionisti (Foto da video)

Clotilde Armellini (dopo gli insulti dei negazionisti) ha cancellato il video in cui fa vedere come ci si sente sotto il casco usato per i malati di Covid.

Clotilde Armellini è diventata il simbolo dei malati di Covid che usano il casco per respirare. Il suo video dall’ospedale di Alessandria ha fatto il giro del web in men che non si dica. Ma l’agente penitenziario ha dovuto cancellare il filmato perché i negazionisti avevano cominciato a insultarla.

Clotilde Armellini cancella il video dopo gli insulti

Clotilde spiega su Facebook perché ha eliminato il video dai social network. “L’ho cancellato. Sono stata travolta dalle critiche e dagli insulti di chi sostiene che sia tutto un complotto e il Covid non esista e non ho voluto sottoporre me stessa e la mia famiglia a tutto questo. Io volevo solo mettere in guardia le persone sul fatto che il Covid c’è, che fa male, che colpisce tutti, anche i giovani e che bisogna proteggersi”.

Il racconto dall’ospedale

Il racconto di Clotilde, ricoverata nel reparto di pneumologia del reparto di Alessadria, parte dalla positività in famiglia. Lei non è l’unica positiva, anche marito e due figli hanno contratto il Covid.