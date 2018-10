Cnn, durante la diretta suona l’allarme bomba

NEW YORK – Gli studi della Cnn a New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center, sono stati evacuati per la presenza di un sospetto pacco bomba. L’allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni spediti a Hillary Clinton e Barack Obama.

Il Time Warner Center di Columbus Circle, a Manhattan, è un vasto e modernissimo complesso che comprende uffici, negozi, ristoranti e caffetterie, ogni giorno affollatissimo, frequentato anche da moltissimi turisti. Di fronte infatti si trova Central Park, a due passi dalla Fifth Avenue, e a pochi metri si erge anche il grattacielo della Trump International Hotel and Tower.