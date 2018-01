BIRMINGHAM – Jamil Akhtar si sente “intrappolato” nel quartiere di Birmingham in cui abita. Qui, la convivenza è a dir poco difficile: i teppisti lanciano fuochi d’artificio all’interno delle case, hanno rapporti sessuali in pubblico e defecano sulla soglia della sua abitazione.

La triste realtà che vive la famiglia di Jamil, padre di 3 figli, a Colebrook Road, una delle strade peggiori del Regno Unito, è a suon di minacce di morte, finestre distrutte, incendi dolosi, enormi topi che scorazzano nelle abitazioni, feci umane sul pavimento, animali abbattuti nei giardini, scrive il Daily Mail.

II video delle telecamere di sicurezza, raccolti nel corso di un anno da Akhtar, mostrano una panoramica degli incidenti che accadono continuamente a Colebrook Road.

Akhtar, 44 anni, ha dichiarato al Birmingham Mail:”Siamo terrorizzati. Quando usciamo di casa, non sappiamo cosa accadrà all’esterno o se qualcuno entrerà nell’abitazione”.

Secondo le statistiche del crimine, lo scorso anno in Colebrook Road sono stati segnalati dieci gravi espisodi tra cui tre furti con scasso, reati a sfondo sessuale, incendio doloso e tre reati riguardanti i veicoli: sulla via, ci sono soltanto 24 abitazioni; la polizia delle West Midlands, negli ultimi nove anni, è stata chiamata in media 20 volte all’anno.

Un video ripreso dalla telecamera di sicurezza di Akhtar, mostra un consistente gruppo di persone radunate in strada nella notte di San Silvestro, alcune lanciano fuochi d’artificio finiti poi sul parabrezza dell’auto e le finestre di casa di Akhtar.

In un altro video, dei motocilisti lanciano dei sassi verso l’abitazione di un vicino del 44enne. La polizia delle West Midlands ha dichiarato”Prendiamo seriamente in considerazione gli episodi di comportamento criminale e antisociale. Se Akhtar ci inoltrerà i video, li esamineremo”.