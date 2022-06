Colombia, durante la corrida che si è svolta domenica nella città di El Espinal nel dipartimento di Tolima, una grossa porzione degli spalti in legno dell’arena e crollata causando la morte di 8 persone e il ferimento di almeno 500 persone.

Colombia, crollano gli spalti durante la corrida

La corrida si chiama corraleja ed è parte della tradizionale festa di San Pedro. Come in altre corride, anche qui è previsto che membri del pubblico corrano insieme ai tori provocandoli.

Nelle immagini dall’alto, si vede un intero settore della tribuna laterale crolla rovinosamente trascinando con sé il pubblico seduto, con il fuggi fuggi generale in tutta l’arena. In feriti sono circa 500.

Tra le vittime ci sono anche donne e minorenni. Il crollo è avvenuto intorno a mezzogiorno. Nei video si vede come, mentre alcune persone entrano nell’arena dove si trova il toro, uno dei lati crolla trascinando con sé gli spalti circostanti.

Feriti anche in un’altra corrida

In un’altra corraleja che si svolta in un’altra città è accaduto lo stesso. Anche qui molte persone sono rimaste ferite. Prima ancora una persona era morta trafitta da un toro nella città di Repelon. In tutto il paese sono crollati sei palchi.