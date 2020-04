ROMA – Decine di colombiani hanno infranto la quarantena e si sono radunati sotto a un albero per vedere l’immagine di Gesù “apparso” tra i rami di un albero.

E accaduto a Magangué, comune del dipartimento di Bolivar non troppo lontano dalla città di Cartagena. I residenti hanno raccontato di come la notizia di quell’immagine si sia sparsa in città: decine di persone hanno deciso di violato la quarantena per radunarsi sotto l’albero per pregare.

Il giornalista Rodolfo Zambrano del quotidiano El Tiempo, ha raccontato che “l’immagine è apparsa nella notte di domenica 29 marzo”.

La gente è accorsa con le candele e ha trasformato la strada in un punto di pellegrinaggio per pregare contro il male che affligge il mondo. Gi abitanti del quartiere si sono preoccupati per l’arrivo in massa di persone che non indossavano nemmeno le mascherine senza tenere la distanza sociale consigliata.

Coronavirus Colombia, a Bogotà si esce di casa a giorni alterni in base al genere di appartenenza.

Intanto in Colombia, a partire da lunedì prossimo e fino al 27 aprile, gli abitanti di Bogotà, la capitale, portanno uscire di casa durante la settimana a giorni alterni e secondo del genere di appartenenza.

La decisione è stata presa dalla sindaca della capitale, Claudia López. Per chi non rispetta le direttive, le multe inflitte dalla polizia potranno raggiungere fino all’equivalente di 275 dollari.

In base alle ultime cifre rese note dal ministero della Sanità colombiano, attualmente sono stati registrati 1.780 contagi da coronavirus nel paese, e di 50 persone morte (fonte: Repubblica, YouTube, Daily Mail, Dagospia).