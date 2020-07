Colombia, coppia di ladri scende dal motorino e si affianca ad una signora che sta guardando il telefonino su una sdraio davanti casa.

Colombia, coppia di ladri che non sa però che la signora è molto coraggiosa e forte fisicamente.

E infatti ad uno dei due che si avvicina a lei per prenderle il telefonino reagisce prontamente scagliandosi contro il ladro fino a metterlo in fuga.

Il casco usato come “arma”

Il casco del ragazzo, nella colluttazione con la donna si sfila dalla testa. La signora lo usa come “arma” per allontanare il ragazzo.

Accade nella città colombiana di Barrancabermeja, nel dipartimento di Santander.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza di un palazzo ed è diventata virale su TikTok e poi su YouTube.

Brasile, giornalista rapinata in diretta: ladro fugge con smartphone, telecamera e microfoni

Alla signora colombiana è andata decisamente bene. La stessa cosa non può dire una giornalista della Cnn che viene aggredita e derubata in strada da un uomo armato di coltello.

La reporter è in strada a San Paolo, in Brasile: mentre è in collegamento con uno smartphone in mano, viene minacciata e derubata in diretta.

Nel video si vede il ladro con un coltello in mano avvicinarsi alla giornalista Bruna Marcedo. L’uomo punta un’arma alla pancia della giornalista che è costretta a consegnare lo smartphone. Poi le immagini si interrompono.

La giornalista stava facendo un servizio sulla pioggia che ha colpito la città brasiliana. Fortunatamente è uscita incolume dalla rapina.

Il ladro si preso anche la camera e i microfoni. Incolume fortunatamente anche l’operatore che era con lei (fonte: Il Fatto Quotidiano, YouTube).