MEDELLIN – Un turista inglese sniffa cocaina sulla tomba di Pablo Escobar, il boss della droga colombiano ucciso negli anni Novanta dopo diversi anni di latitanza. Il video della bravata finisce in Rete e viene ripreso dai giornali inglesi.

La tomba si trova nel cimitero di Itagui, uno dei comuni dell’area metropolitana della città colombiana di Medellin. L’uomo sulla trentina si piega, sparge una polvere bianca sul marmo nero e poi sniffa soddisfatto. Poi si gira verso la telecamera ed esclama: “I’m Gordon Ramsey, mate (Sono Gordon Ramsey, amico! ndr)”.

Il riferimento è a “Gordon Ramsay on Cocaine”, il documentario realizzato dal notissimo cuoco inglese per l’emittente Itv. Nel documentario, Ramsey racconta l’uso di droghe spiegando che la cocaina è molto diffusa nel mondo della ristorazione. Un tema molto caro al cuoco, che nel 2003 ha perso uno dei suoi migliori collaboratori, David Dempsey, proprio per un’overdose di cocaina, e che da anni si ritrova ad affrontare i problemi di tossicodipendenza del fratello.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il turista inglese, pur citando Ramsay, ha voluto fare il suo personale e alquanto discutibile tributo al patron della droga, mitizzato in questi anni dai tantissimi film e dalla serie Narcos di Netflix, che hanno raccontato le gesta di Escobar da ogni possibile angolatura.