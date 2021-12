Colorado, gli incendi che stanno devastando lo Stato americano hanno potenzialmente già distrutto più di 500 case. A dirlo ieri sera è stato lo sceriffo della contea di Boulder. Lo stato Usa occidentale è colpito da una storica siccità: “Sappiamo che circa 370 case nella sottodivisione di Sagamore sono state distrutte. È possibile che altre 210 lo siano state a Old Town Superior” ha spiegato Joe Pelle in conferenza stampa.

Colorado, in fumo 648 ettari di vegetazione

Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fumo nella contea di Boulder. Qui le fiamme che hanno raggiunto anche hotel, centri commerciali e fast food. “Vorrei sottolineare l’ampiezza e l’intensità di questo incendio e la sua presenza in un’area così densamente popolata: non saremmo sorpresi se ci fossero feriti o morti”, ha avvertito lo sceriffo Pelle.

Superior, panico nei negozi: gente evacuata in un supermercato Costco e da un fast food

A Superior, città del Colorado tra Denver e Boulder, gli avventori del “Chuck E Cheese” sono stati sorpresi dagli incendi e sono stati costretti alla fuga. Le famiglie presenti, spaventate dopo aver notato grandi nuvole di fumo, si sono precipitate a lasciare il ristorante, lottando per aprire le porte a causa del forte vento che le bloccava. Il video è stato girato da un cliente.

Una scena simile si è vista anche in un supermercato della catena Costco. Qui, i clienti sono usciti fuori e si sono recati alle loro auto in uno spettacolo spettrale, tra fumo bianco, vento e siriene antifumo accese.