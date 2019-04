ROMA – Undici automobili e quattro furgoni sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente che ha causato la morte di diverse persone. L’incidente è avvenuto a Lakewood a pochi chilometri da Denver in Colorado: il numero esatto delle persone decedute non è stato reso noto.

L’impatto iniziale che ha provocato il catastrofico incidente è stato provocato da un rimorchio per trattori che si è scontrato a tutta velocità contro le auto ferme nel traffico, a causa di un incidente accaduto in precedenza.

Nelle immagini trasmesse dalle tv locali e non solo, si vedono diversi veicoli bruciare dopo l’impatto. Le fiamme sono alte e non è noto se all’interno ci siano ancora delle persone oppure no. In fiamme auto, pick-up, furgoni ed anche tir. L’incendio è scoppiato a ridosso di un cavalcavia ed ha provocato una nube nera che si è alzata in cielo per diversi metri.

Poco distante si vedono pompieri e polizia che sembrano attendere che l’incendio diminuisca di intensità. E’ davvero un incidente spaventoso quello accaduto sulla Interstate 70, nel tratto che attraversa il Colorado.

Fonte: Youtube