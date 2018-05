COMO – Le immagini delle telecamere puntate sulla barriera autostradale di Grandate (Como) hanno ripreso il momento in cui il conducente di un tir con targa tedesca e semirimorchio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha effettuato un’inversione di marcia per imboccare l’autostrada nella direzione opposta.

Il guidatore è stato denunciato, multato e gli è stata ritirata la patente. Nonostante la manovra a dir poco azzardata, fortunatamente, non ci sono state conseguenze su cose o persone. Una pattuglia della Polizia stradale di Como ha intercettato e fermato il Tir vicino all’uscita di Origgio.

Dopo aver effettuato i controlli e aver riscontrato la compilazione non corretta del documento di trasporto internazionale, la polizia ha anche sequestrato il Tir.