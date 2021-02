Conte-Casalino, l’ultima diretta social da Palazzo Chigi. Ma che non si sappia che è Palazzo Chigi che è il Palazzo da dove l’hanno fatto appena sloggiare. Il di nuovo avvocato Conte interprete e protagonista unico dell’ultima diretta social.

Regia di Rocco Casalino. E’ lui a indicare alla troupe che il tavolino dei microfono va girato: dietro si staglia il palazzo della sede del Governo. Non è cosa.

Conte-Casalino, l’ultima diretta social, l’ultima inquadratura

Portavoce ingombrante secondo l’evoluzione social del mestiere (da ombra silente del capo a a sua logorroica tata) Casalino è anche regista ma stavolta fuori scena (Dagospia ci vede un sospetto di smarcamento finale).

Il video (il Palazzo si intuisce) segna il debutto di Conte in un ruolo nuovo. Siamo in terra incognita: non sarò di ostacolo a Draghi, cari grillini responsabili fidatevi di lui potrei essere io il vostro punto di riferimento, è preferibile un governo politico (con me dentro, ca va sans dire).

Per questo Casalino ci teneva tanto: siamo in una nuova fase, Palazzo Chigi è stato bello, ma è finito. Come sta Conte, gli chiedono: “Stiamo bene, perché”, risponde uno e bino. Portavoce, regista e mille altri mestieri, nonostante l’odio (il comun denominatore dei suoi odiatori trasversali è la non natività digitale) si riciclerà presto.

Troverà chi è disposto a offrirgli Un altro ufficio grande come un “campo di calcetto” (Fabrizio Roncone). Del resto di “demiurghi, spin doctor, eminenze grige” (sempre Roncone) c’è una gran domanda. Video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev: