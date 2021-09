Conte gaffe, sbaglia il cognome della candidata M5s a Milano: Layla Romano anziché Pavone VIDEO

Gaffe di Giuseppe Conte, che sbaglia il cognome della candidata M5s a sindaco di Milano. La chiama Layla Romano anziché Layla Pavone. L’ex premier era nel capoluogo lombardo proprio per la campagna elettorale delle Comunali.

Conte sbaglia il cognome di Layla Pavone e la chiama Romano

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è arrivato a Milano per sostenere la candidata sindaca Layla Pavone. Ma appena arrivato al gazebo elettorale è stato protagonista di una gaffe. Conte ha infatti sbagliato, mentre parlava con la stampa e le telecamere, il cognome della candidata.

“Sono emozionato qui a Milano, sono molto contento di incontrare Layla Romano – ha detto Conte confondendo il cognome della candidata che è Pavone e che era di fianco a lui -. Mi fa piacere davvero che il Movimento 5 stelle dia un grande segnale di rinnovamento. La nostra candidata è la dimostrazione che noi guardiamo alle punte più avanzate dell’innovazione digitale”.

Layla Pavone pensa di poter vincere a Milano

“Io penso di avere grandi chance, perché vengo dalla società civile, sono molto sensibile e consapevole dei problemi che Milano ha: ne ha tanti e credo che il mio contributo, anche da donna, possa essere molto importante, anche per una visione della città a misura di donna”. Così la candidata sindaca del Movimento 5 stelle a Milano, Layla Pavone, ha parlato della sua corsa alle elezioni comunali nel corso di un appuntamento elettorale in città a cui ha partecipato Giuseppe Conte.

“Le donne devono tornare anche a lavorare e questi due anni sono stati molto penalizzanti. Anche questo secondo me è un punto su cui una donna come me può essere molto più sensibile rispetto ad altri – ha aggiunto -. Io personalmente non li sto guardando i sondaggi e non sono neanche preoccupata perché comunque ho un mese davanti a me nel quale cercherò di girare il più possibile la città, di farmi conoscere, di raccontare il programma che abbiamo costruito”.