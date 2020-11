Conte con la tosse a Otto e Mezzo riesce a malapena a parlare VIDEO

Giuseppe Conte con la tosse a Otto e Mezzo: il premier ha dovuto interrompere più volte la sua intervista con Lilli Gruber.

La tosse di Giuseppe Conte è stata la cosa che si è notata di più durante l’intervista di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. I ripetuti colpi di tosse hanno causato più di una interruzione. A un certo punto il premier faceva proprio fatica a parlare.

La tosse di Conte a Otto e Mezzo

In tempi di Covid, la tosse ripetuta fa sempre sorgere cattivi pensieri. Ma, mentre gli utenti dei social si sono scatenati (e anche un po’ preoccupati) sulle condizioni del premier, Lilli Gruber non ha fatto una piega. Probabilmente Conte era solo stanco e raffreddato (ci auguriamo che prima di andare in televisione sia stato opportunamente tamponato).

Gli utenti dei social si preoccupano per Conte (e per la Gruber)

Tuttavia, gli immancabili commenti degli utenti dei social si sono soffermati proprio sulle condizioni del premier. Sarà solo raffreddato? Sarà stanco dopo gli ultimi, concitati mesi? E più di uno si è preoccupato per la giornalista de La7, che era nello stesso studio di Conte che tossica. Come si usa dire di questi tempi, a tiro di droplet. (Fonte YouTube)