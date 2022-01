Contromano sull’autostrada A23, bloccato dalla polizia dopo quattro km VIDEO

Ha percorso quattro km contromano in autostrada, sull’A23, all’altezza di Tarvisio (Udine). Protagonista un italiano alla guida di una Fiat 500L che, dopo aver imboccato l’autostrada all’altezza di Camporosso, nel Comune di Tarvisio, in direzione Sud, ha invertito la marcia e percorso in contromano, sulla corsia di sorpasso, tutta la galleria Spartiacque lunga quasi 2 chilometri, parte dei quali in curva, proseguendo per altri 2 chilometri. Il tutto incrociando altri veicoli. La manovra è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di Autostrade Spa.

Tarvisio, percorre l’autostrada contromano sfiorando gli altri veicoli

La polizia è intervenuta ed è riuscita ad evitare conseguenze più gravi. Gli operatori di polizia, dopo aver bloccato la pericolosa corsa, hanno chiesto al conducente spiegazioni e quest’ultimo ha risposto che il tutto era da attribuirsi ad una distrazione. Una distrazione che gli è costata, oltre una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, anche la revocata la patente.