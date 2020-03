Copa Libertadores, Gremio-Internacional finisce in rissa: 8 espulsi. Ma non è un record VIDEO

ROMA – Rissa da saloon in Copa Libertadores. Rissa da saloon durante il derby di Porto Alegre Gremio-Internacional. Partita della fase a gironi della corrispettiva Champions League per il Sud America. Partita finita con rissa e con ben otto espulsi da parte dell’arbitro argentino Rapallini.

La rissa è scoppiata al minuto 88 per via di un contrasto tra due calciatori, Moises e Pepé. In pochi minuti è scoppiato il finimondo con l’arbitro che ha iniziato ad estrarre cartellini rossi a ripetizione. E alla fine in campo, per sedare gli animi, è dovuto scendere anche l’esercito.

I primi tre ad essere espulsi sono stati Luciano e Pepe del Gremio e Moises e l’ex Genoa Edenilson dell’Internacional.

Finita la rissa poi l’arbitro ha mandato negli spogliatoi anche Caio Henrique, Victor Cuesta del Gremio e Paulo Miranda e Bruno Praxedes dell’Internacional (questi ultimi due neanche erano in campo ma in panchina).

Un record? No. Non si tratta di un record per la Copa di Libertadores. Il record, infatti, secondo Opta spetta a una partita del 1971. Parliamo di una partita tra Boca Juniors e Sporting Cristal quando gli espulsi furono… 19. Esatto: 19.

Fonte: FanPage, Opta, YouTube.