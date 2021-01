Coppa del Mondo di sci, a Kitzbuehel prima cade Ryan Cochran-Siegle e poi Urs Kryenbuehl VIDEO

La discesa di cdm di Kitzbuehel è stata interrotta per la rovinosa caduta dello statunitense Ryan Cochran-Siegle.

Il vincitore del superG di Val Gardena è volato nelle reti nel difficile passaggio della Hausbergkante riuscendo poi comunque a muoversi.

E’ stato soccorso subito e portato all’ospedale in elicottero. Secondo le prime notizie non dovrebbe trattarsi di un grave incidente ed i trasporto in elicottero è stato soprattutto una misura precauzionale.

Coppa del Mondo di sci, la caduta di Urs Kryenbuehl

Poco dopo brutta caduta anche per Urs Kryenbuehl durante la discesa maschile e gara interrotta per i soccorsi. Lo sciatore svizzero ha perso l’equilibrio durante il salto finale prima del traguardo a oltre 140 km/h e quando è caduto ha avuto un impatto molto forte sulla neve.

Successivamente la gara è stata sospesa una terza volta ma in questo caso a creare problemi al regolare svolgimento era stato il vento. Quando la gara è stata sospesa in testa c’era lo svizzero Beat Feuz mentre l’italiano Dominik Paris era terzo.

Coppa del Mondo di sci, il programma del weekend

Kitzbühel è il tempio dello sci. Da venerdì a domenica sono in programma due discese ed un superG sulla mitica Streif, la pista che l’azzurro Dominik Paris considera quella di casa avendovi vinto a ripetizione.

Su Kitzbuehel, dopo l’annullamento causa covid dei due slalom poi disputati a Flachau, c’era l’incognita della pandemia. Le autorita’ regionali austriache, dopo uno screening di massa nella zona i cui esiti sono stati valutati positivamente, hanno dato il via libera alla manifestazione.