ANTOFAGASTA – Due famiglie litigano in strada nella città di Antofagasta, in Cile, per delle ruote dell’auto bloccate. Una famiglia comincia ad accusare la proprietaria di un chiosco che si trova nelle vicinanze di essere colpevole.

A un certo punto la moglie dell’uomo che lamenta di aver subito danni afferra la culla di un bambino di otto mesi che sta dormendo e la scaraventa in mezzo alla strada. La madre prova ad intervenire cercando, senza successo, di fermare la donna. A questo punto succede il dramma: il proprietario del chiosco accoltella sia il marito che la moglie uccidendoli per le ferite riportate. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza.