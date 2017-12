ROMA – Il video è stato girato in Argentina. Una coppia, focosa, è stata ripresa in autostrada. L’uomo, mentre guida in autostrada, da sesso con la ragazza. Il tutto a oltre 100 km/h.

Durante il tragitto l’uomo, che continua a stare al volante mentre la partner si dimena sopra di lui, si accorge di essere filmato e in tutta risposta rivolge un gestaccio al passeggero della vettura da cui è ripreso. Il filmato, diffuso in rete, ha indignato tutto il paese, e non solo, visto che in breve tempo ha fatto il giro di tutto il mondo.

A qualcuno le immagini hanno ricordato la famosa scena di Carlo Verdone passata alla storia per la battuta “‘O famo strano…”.