Una coppia cammina nuda in strada il giorno di Natale. Accade a Bitonto in provincia di Bari: i due vengono poi fermati dalle forze dell’ordine giunte sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

I due sono molto giovani: lui ha 23 anni, lei 21. Le forze dell’ordine li hanno trovati in evidente stato di alterazione provocato probabilmente dall’uso di sostanze stupefacenti.

L’episodio è stato immortalato da un video che è diventato virale facendo il giro dei social. Nelle immagini si vedono i due che camminano al centro della strada.

Lui è completamente nudo, lei indossando solo indumenti intimi.

Coppia nuda in strada a Bitonto il giorno di Natale: la ragazza chiedeva aiuto

Come racconta La Gazzetta del Mezzogiorno, alcuni passanti hanno soccorrendo la donna che, stando ad alcune testimonianze, chiedeva aiuto.

Il 23enne ha invece continuato a camminare ed è stato fermato dai Carabinieri qualche centinaio di metri più avanti.

I militari stanno ora indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è invece chiaro se siano intervenute le autorità sanitarie per un eventuale ricovero deciso in accordo con la Procura.

Bitonto, il sindaco: “Non c’è niente da ridere”

Della vicenda sono stati interessati anche il Comune e il Tribunale per i Minorenni. La coppia ha infatti un figlio di 3 mesi che al momento è stato preso in carico dai servizi sociali.

“Credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi comportamenti” ha commentato su facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio.

Il primo cittadino ha assicurato che “i servizi sociali si stanno rapportando con le forze dell’ordine su nostra preoccupata sollecitazione. Credetemi sulla parola perché non posso aggiungere altro: non c’è nulla da ridere” (fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno, YouTube).