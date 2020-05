TORINO – Coppia denunciata per atti osceni. I due amanti immortalati dai residenti del quartiere Aurora di Torino consumavano un rapporto all’aperto. Tutto era accaduto mercoledì pomeriggio, ai giardini Madre Teresa di Calcutta.

Come scrive Elisa Sola per La Stampa, si tratta di un uomo e di una donna di origine rumena di 38 e 37 anni. A sorprenderli, nella stessa zona dove consumavano il rapporto intimo, a pochi metri dai giochi per bambini, sono stati gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia.

Durante un sopralluogo mirato per rintracciarli i poliziotti, coordinati dalla dirigente Alice Rolando, hanno notato dietro a un cespuglio una specie di giaciglio costruito dalla coppia. Gli amanti vivevano lì, tra le siepi e il muro dei giardini. Sono stati riconosciuti perché indossavano gli stessi abiti del giorno precedente.

La polizia ha chiamato l’Amiat, che ha ripulito la zona da bottiglie di vetro rotte, resti di cibo, e altri rifiuti che si trovavano nelle vicinanze.

I due evidentemente non hanno saputo resistere ai propri impulsi e così si sono lasciati andare a questo momento di passione. Purtroppo per loro c’è chi se ne è accorto e quindi è scattata la denuncia.

Non è la prima volta che Torino è scenario di coppie libidinose che si lasciano andare anche all’aperto in zone pubbliche della città. Già un fatto analogo era accaduto in altri quartieri, soprattutto ovviamente in posti vicino ai parchi pubblici.

“Siamo stufi, basta degrado”, hanno detto i residenti che hanno ripreso questo video. Evidentemente anche in questo caso del quartiere Aurora, non era la prima volta che i due amanti focosi si lasciassero andare ai propri irrefrenabili impulsi. (Fonte La Stampa).