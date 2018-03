ROMA – Kitty Hawk Cora è il taxi volante elettrico che inizierà ad entrare in funzione nel 2021.

Larry Page, il co-fondatore di Google e attuale CEO di Alphabet, ha voluto svelare alcuni filmati del prototipo “Kitty Hawk Flyer”. Si tratta di un velivolo a propulsione elettrica destinato all’uso personale, in grado di essere pilotato senza alcun patentino speciale.

Realizzato con il finanziamento di Page, Cora è progettato per i servizi di trasporto delle persone e non come mezzo personale.

Dispone di un sistema per il volo autonomo e può decollare grazie all’utilizzo di 12 eliche, il decollo e l’atterraggio avvengono sempre verticalmente e dunque non è necessario utilizzare alcuna pista. Una volta decollato, il taxi volante può raggiungere una velocità massima di 110 miglia orarie, circa 180 Km/h, ad un’altezza compresa tra i 500 ed i 3000 piedi (150 e 900 metri).

Cora sarà testato in Nuova Zelanda da Kitty Hawk che è gestita dall’ex capo di Google X, Sebastian Thrun e prende il nome dalla città del North Carolina dove i fratelli Wright completarono il primo volo controllato. L’azienda spera di utilizzare la Nuova Zelanda come base operativa per testare la prossima generazione di veicoli e in una dichiarazione che accompagna il video di lancio, sembra volesse colpire i regolamenti degli USA che hanno impedito il test dI Cora.

Il taxi volante di Larry Page, già da un po’ di tempo volava sui cieli della Nuova Zelanda attraverso Zephyr Airworks, una società che fa riferimento a Kitty Hawk.