Corea del Sud, crolla edificio in demolizione: detriti finiscono su bus in transito, 9 morti

A Gwangju nella Corea del Sud un edificio di cinque piani in fase di demolizione crolla nel momento in cui sulla strada adiacente sta passando un autobus che viene travolto dai detriti.

Corea del Sud, crolla edificio che travolge un autobus: almeno 9 morti

Gwangju su trova nel sud dell’isola. Il momento in cui i detriti hanno travolto il bus è stato immortalato da una telecamera di sicurezza. Il bilancio è drammatico: almeno nove persone avrebbero perso la vita.

Le indagini della polizia coreana sono ancora in corso. Si dovrà accertare di chi sono le responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’edificio faceva parte di una struttura in demolizione e sarebbe crollato all’improvviso. Il funzionario ha detto che tutti i lavoratori edili del cantiere sono stati evacuati prima del crollo.

Wuhan, crolla la gru: decine di auto travolte

Non è la prima volta che accade una cosa del genere durante dei lavori. Martedì 9 giugno 2020, a aWuhan in Cina un enorme gru si è ribalata all’improvviso sollevando una pesante struttura d’acciaio che precipita su una strada trafficata di Wuhan in Cina. Due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dopo che la loro auto, a causa del crollo, è finita contro due auto parcheggiate.