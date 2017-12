SEOUL – Oh Chong Song, il 24enne soldato nord-coreano colpito da 4 proiettili mentre in una folle corsa attraversava il confine per disertare, è stato sottoposto a un intervento. I chirurghi di Seul hanno dovuto rimuovere dal corpo dei parassiti lunghi 25 cm.

Il soldato, trasportato in elicottero in ospedale, da Lee Cook-Jong, il chirurgo che gli ha salvato la vita, aveva fortissime emorragie e, nel corso dell’intervento ha scoperto che era malato di epatite B e il corpo pieno di parassiti, alcuni lunghi fino a 25 cm.

“A Oh Chong Song, avevano sparato al ginocchio, braccio, schiena e torace ma è salvo” e riferendosi ai parassiti che, scrive il Daily Mail, evidenziano i problemi di nutrizione e igiene che affliggono la Corea del Nord ormai da decenni, ha detto:”In più di 20 anni di carriera come chirurgo, ho visto una simile cosa solo in un libro di testo”.

Si ritiene che Oh sia un sergente dello staff dell’esercito di stanza nella Joint Security Area, a Panmunjom, zona di tregua delle Nazioni Unite, al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, secondo Kim Byung-kee, un legislatore del partito al governo sudcoreano, informato dal National Intelligence Service.

Le immagini del coraggioso attraversamento del confine, mostrano i suoi ex commilitoni aprire il fuoco mentre Oh corre oltre la linea di confine. Hanno sparato almeno quattro volte ed è stato trovato accasciato su un mucchio di foglie, dalle truppe sudcoreane, appena a sud del confine.

Al risveglio, dopo i due interventi, Oh ha mostrato segni di depressione e possibili traumi: il costante stress lo ha reso esitante nel parlare ma i medici hanno riferito che è stato collaborativo.

Ogni anno, in media si spostano verso il Sud più di 1.000 nordcoreani ma da quando Kim Jong-Un è al potere, dal 2011, i viaggi via Cina sono diminuiti. È raro che un nordcoreano attraversi il confine che divide le due Coree, dopo che il conflitto 1050-53 si è concluso con una tregua e non con la pace, j due Paesi si trovano tecnicamente in uno stato di guerra.

L’ultima volta che un soldato nordcoreano ha disertato in tutta la JSA, autorità di controllo comune, è stato nel 2007.