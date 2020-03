“Coronarovirus”, l’appello pieno di errori del sindaco di Boscoreale

ROMA – Antonio Diplomatico è il sindaco di Boscoreale, Paese in provincia di Napoli. Il primo cittadino ha pubblicato un videomessaggio in Rete in cui dà alcuni consigli ai cittadini su come affrontare l’emergenza coronavirus.

Peccato che il suo discorso, diffuso ieri, mercoledì 11 marzo, è diventato virale per gli strafalcioni: il sindaco ripete per ben due volte “coronarovirus”. Parla di “facc news” e dice “sieropositivi” invece di positivi. Nel video il sindaco parla di “potersi andare a prendere un caffé da soli”. Diplomatico, mercoledì 11 marzo lo poteva ancora dire in quanto i bar e ristoranti erano aperti se pur con l’ordine di chiudere alle 18.

Coronavirus, 157 contagi in Campania.

Secondo gli ultimi dati disponibili, quelli di marcoledì 11 marzo, sale a 157 il numero di contagi da coronavirus in Campania: di queste persone due sono guarite e una è deceduta. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione comunica che tra la notte scorsa e la mattinata odierna sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Dieci di questi sono risultati positivi.

Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.Questo il riparto dei casi per provincia:

Provincia di Napoli: 100 (di cui 56 Napoli, 16 Asl Napoli 2, 28 Napoli 3).

Provincia Caserta: 26.

Provincia Salerno: 17.

Provincia Avellino: 7.

Provincia Benevento: 2.

Altre province italiane: 5.