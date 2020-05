Coronavirus, aereo quasi pieno. Passeggera: “Mai sentita così tanto in pericolo”

ROMA – Tammy Gonzalez era sul volo American Airlines ed era partito da Fresno, in California, per arrivare a Dallas in Texas.

Il viaggio dura circa tre ore: Gonzalez, che si trovava sul lato sinistro dell’aereo, ha fatto una panoramica per mostrare che l’aereo è pieno di passeggeri molti dei quali non indossano la mascherina.

“Solo qualche fila era vuota – ha spiegato Gonzalez – non mi sono sentita mai tanto in pericolo in vita mia”.

In realtà le compagnie aeree non sono tenute ad applicare misure di distanziamento sociale, spiega Repubblica.

La compagnia americana ha voluto replicare al passeggero: “Cercheremo di far salire meno passeggeri a bordo, e in ogni caso l’aeromobile non era completamente pieno”.

Secondo gli esperti, per volare in sicurezza evitando così di esssere contagiati dal coronavirus, a bordo degli aerei bisognerebbe essere posizionati ad almeno due file di sedili di distanza.

Applicando questo metodo, in un aereo usato per i voli nazionali ed europei dovrebbero salire non più di 20-22 persone contro i 186-189 sedili, stima il Corriere della Sera in un articolo a firma Leonard Berberi.

A fornre i dati sul numero esatto di sedili da lasciare vuoti sono vari studi recenti. Uno di questi è stato avolto dalla Pennsylvania State University e dalla Emory University.

Il risultato dello studio svela che, chi è seduto nella fila davanti o in quella dietro, oltre a chi è di fianco, ha l’80-100% di possibilità di farsi infettare. Più ci si allontana, e più calano i rischi (fonte: YouTube, Repubblica).