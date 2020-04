Coronavirus Alto Adige, cannoni spara-neve in azione per sanificare le strade

ROMA – Per sanificare le strade combattendo in questo modo l’epidemia da coronavirus, Demaclenko, società del Gruppo High Technology Industries (HTI) ha trasformato un generatore di neve in un sistema mobile di igienizzazione.

Dalla Val Gardena a Bressanone, la soluzione è stata già adottata da numerosi territori dell’Alto Adige.

Il sistema è stato impiantato su un camion; come mostra il video che segue, questa tecnologia utilizzata per gli impianti sciistici è stata riconvertita per far fronte alle necessità di igiene pubblica richieste dall’epidemia in un territorio, quello del Trentino Alto-Adige, che è risultato essere mediamente colpito dall’epidemia di Covid-19.

Il generatore di neve artificiale viene collegato a una pompa a sua von lta collegata ad userbatoio contenente perossido di idrogeno diluito, normalmente utilizzato nell’igienizzazione delle strade.

Intanto a Bolzano sono arrivate 15.000 tute protettive inviate dalla Protezione civile tirolese.

Due mesi fa i vertici dell’Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino avevano deciso di affrontare l’emergenza Covid-19 con un approccio comune e con gesti di solidarietà e aiuto reciproco (f0nte: Corriere, Ansa, YouTube).