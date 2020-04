Coronavirus, blocco anti-fuga da Roma sulla via Pontina: 10 km di coda

ROMA – Auto in coda e posti di blocco sulla via Pontina a Roma in direzione Latina, per i controlli della polizia stradale per verificare eventuali violazioni alle misure di contenimento per la diffusione del coronavirus.

Aumentati a Roma, sia al centro sia in periferia, i controlli delle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di evitare il pericolo di violazioni che potrebbero portare a un aumento dei contagi da coronavirus. La Pontina è una delle strade che da Roma portano al mare. I chilometri di fila, scrive Il Messagero, sono circa 10. Appare ovvio che molti romani non hannoquindi rispettato le direttive.

Carabinieri, vigili urbani e agenti della Polizia di Stato, durante il Sabato Santo che precede Pasqua e Pasquetta sono al lavoro svolgendo accertamenti a campione per evitare che i romani si trasferiscano verso le seconde case infrangendo così le disposizioni del decreto del Governo. Le forze dell’ordine hanno fermato centinaia di veicoli chiedendo ai viaggiatori le proprie autocertificazioni. Al momento non è noto quanti siano quelli che non hanno rispettato le direttive. A giudicare da queste immagini peò, il numero sarà sicuramente alto (fonte: Agi, Messaggero, YouTube).

A seguire il video girato da un automobilista.