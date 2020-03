PARIGI – “Coronavirus? Noi non abbiamo paura, siamo della vecchia scuola”. E tossisce per finta. Fa discutere il video di Carla Bruni che simula una crisi respiratoria per scherzare sul coronavirus durante la settimana della moda di Parigi, terminata lo scorso 6 marzo.

Nel filmato, girato proprio a margine di una sfilata parigina, si vede l’ex première dame ed ex top model che incontra il presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, e lo saluta calorosamente, senza risparmiare il consueto scambio di baci sulla guancia: “Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi siamo della vecchia generazione! Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del coronavirus. NADA!”, dice Carla Bruni, per poi tossire vistosamente, ironizzando sui timori del contagio da Covid-19 che, una settimana prima, avevano fermato la settimana della moda di Milano.

Le immagini girate dalla trasmissione 5 Min de Mode della tv di Stato Tf1 sono diventate virali sui social proprio nelle ultime ore. (Fonte: YouTube)