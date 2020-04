Coronavirus Casoria: “Mettiti la mascherina…”, rissa al supermercato VIDEO

ROMA – Rissa in un supermercato di Casoria. Rissa tra chi indossava la mascherina e rispettava le distanze di un metro e chi, invece, non aveva la mascherina, non rispettava le distanze e, secondo le cronache locali, tentava anche di scalare qualche posto.

Il fatto è accaduto ieri sera, quindi martedì 31 marzo, nella zona nota come Cittadella a Napoli, tra il quartiere di Poggioreale e il comune di Casoria.

Più o meno è andata così: un uomo fa notare ad alcuni ragazzi che non potevano restare in fila così, senza mascherina.

“O metti la mascherina o chiamo i carabinieri” le parole dell’uomo. Almeno questa è la cronaca degli eventi fatta in queste ore. Il problema è che il giovane dall’altra parte della barricata invece che mettersi una mascherina ha avuto la brillante idea di sferrare un pugno all’uomo.

Quest’ultimo, questo è ancora il racconto delle cronache locali, dopo un iniziare stordimento si è fatto forza e ha deciso di affrontare, anche con l’aiuto di un secondo uomo, il gruppetto di ragazzi. E così rissa fu.

Qualcuno ha ripreso la scena e il tutto, come ovvio, è diventato virare in queste ore sui vari social sparsi per il Web.

Questo il video:

Fonte: La Repubblica, YouTube.