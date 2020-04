ROMA – Un‘animazione 3D realizzata dall’Aalto University in Finlandia mostra come la saliva nebulizzata di una persona può propagarsi per diversi metri quando ci si trova in un un ambiente chiuso, resistendo nell’aria per almeno 6 minuti. Ciò favorisce la diffusione del coronavirus, nel caso la persona che tossisca o starnutisca sia positiva.

Nel video viene ricreato un supermercato in cui ci sono due persone. Una ha appena tossito. Le sue secrezioni, tecnicamente sono in grado di arrivare fino a due corsie di distanza.

Si tratta di un’animazione 3D che non tiene conto ovviamente della densità delle secrezioni, l’umidità dell’ambiente e la velocità di espulsione delle goccioline, tutti fattori che aumentano o facilitano la diffusione in un ambiente chiuso.

Si tratta quindi di una sorta di scenario peggiore che si eviterebbe o si attenuerebbe di molto, se la persona indossasse una mascherina. Se sprovvisto di protezione individuale il soggetto potrebbe tossire o starnutire nel gomito, diminuendo comunque di molto la diffusione, come è stato spiegato già decine di volte da quanto è cominciata l’epidemia di Covid-19.

La Aalto University è nata nel 2010 dalla fusione dell’Helsinki University of Technology, dell’Helsinki School of Economics e dell’University of Art and Design di Helsinki (fonte: Repubblica, YouTube).