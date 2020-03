Coronavirus, come fare una mascherina fai da te: carta forno, elastici... VIDEO

ROMA – Mascherine introvabili. E allora ecco che sul web appare la chiave di ricerca “come fare una mascherina”. E’ questa la domanda che nelle ultime ore moltissime persone si stanno ponendo. In un momento così delicato per l’emergenza coronavirus, qualcuno ha pensato bene di postare sul web un video dove spiega come “costruire” una mascherine anti Coronavirus fai da te. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è della carta forno, un paio d’elastici, una spillatrice e delle forbici.

Sul sito esisterebene.it si trovano le indicazioni:

1- Adattare il foglio. Misurare e ritagliare un foglio di carta da forno di dimensioni 33 cm x 25 – 30 cm. Le indicazioni sono approssimative o almeno possono non essere millimetriche. Le indicazioni sono per una mascherina adatta al viso di una persona adulta.

2- Piegare il foglio. Inizia a piegare il foglio di carta da forno. Alterna delle pieghe di circa 1,5 – 2 cm. Immagina di ricreare un ventaglio.

3- Piegare le estremità e fissare l’elastico. Dopo aver ricreato un foglio con pieghe alternate, piegare le estremità fissando gli elastici all’interno.

4- Aprire pian piano. Aprire “il ventaglio” ottenuto. Piegare le estremità che reggono gli elastici.