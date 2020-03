ROMA – Il premier Giuseppe Conte arriva alla sede della Protezione Civile per partecipare al tavolo operativo sul coronavirus. Ad accoglierlo c’è un funzionario dell’ente. Conte scende dall’auto e prima tende la mano, pronto a stringerla, poi la ritira per seguire le norme igieniche sanitarie raccomandate dall’Istituto superiore di sanità.

Il filmato è stato diffuso la mattina di oggi, venerdì 6 marzo, dall’agenzia Alanews. Rispondendo alle domande dei cronisti che chiedevano quando sarebbero state disponibili le risorse economiche per fronteggiare l’emergenza, il presidente del Consiglio ha detto: “Stiamo lavorando al decreto”.

La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ospite di Maria Latella a SkyTg24, ha anticipato che il decreto per l’emergenza coronavirus interverrà anche sugli “ammortizzatori sociali: vogliamo introdurre uno strumento anche per le imprese con un solo lavoratore. Faremo un’operazione universale per chi non può lavorare per il periodo dell’emergenza con una cig generalizzata, accompagnato una misura di sostegno mirato alle famiglie con bisogno, la cui misura tecnica la stiamo ancora studiando”.

Fonte: Ansa, Il Fatto Quotidiano, Youtube